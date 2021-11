Govani socialisti: stato di calamità per Catania, ma problema ormai sistemico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Non cessano le violente piogge nell’etneo e nella Sicilia orientale, con Catania inondata e con vite e attività messe in serio pericolo da strade divenute torrenti, iniziando già a contare vittime e dispersi. Ormai sempre più spesso, ogni anno la Sicilia è colpita da fenomeni meteorici gravissimi: succede a Palermo e nel palermitano, in numerosi paesi della Sicilia centromeridionale e anche nella parte orientale della regione. La solidarietà è sconfinata, ma è anche necessaria la valutazione di risposte politiche e amministrative che guardino al breve e al lungo periodo. “Ora è necessario un intervento a più livelli”, scrive sui suoi social il segretario regionale della FGS Carramusa, “Da un lato urge dichiarare lo stato di calamità naturale per garantire tutti gli interventi del caso e per sostenere lavoratori, studenti e pmi. Dall’altro lato urge che la regione intervenga e valuti, considerato l’aumento di frequenza di questi fenomeni negli ultimi anni, interventi seri contro i rischi di dissesto idrogeologico e sui sistemi di prevenzione e intervento nei casi di fenomeni alluvionali. Si tratta di un problema sistemico in Sicilia da risolvere in maniera seria e molto celere. Le istituzioni locali non hanno più il diritto di trincerarsi dietro l’imprevedibilità di questi fenomeni, ormai sempre più frequenti”, conclude Carramusa