Centenario Verga, omaggio di istituzioni e studenti in Cattedrale ed al cimitero

Nel centenario della morte di Giovanni Verga, la città di Catania ha reso omaggio all'illustre scrittore, padre del Verismo, con una cerimonia in Cattedrale, alla quale hanno partecipato gli eredi Verga e Catalano e le autorità cittadine, e un omaggio nel Cimitero monumentale, accompagnato dalla tradizionale deposizione di fiori sul sepolcro di Verga, nel viale degli Uomini Illustri. Questo secondo momento commemorativo, contrassegnato da letture verghiane da parte di studenti e attori Fita, si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dell'opera verghiana che coinvolge istituzioni e realtà di tutto il territorio. Hanno partecipato il vice Sindaco Roberto Bonaccorsi, l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella, l'assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana Alberto Samonà, il deputato regionale Alfio Papale, il presidente del Consiglio comunale di Catania Giuseppe Castiglione, con il presidente della commissione consiliare Cultura Giovanni Grasso; per il Comune di Vizzini l'assessore alla Cultura Pietro La Rocca e la direttrice del Museo e dell'immaginario Verga Giorgia Cafici; per quello di Nicolosi il vice Sindaco Maria Grazia Torre, il sindaco di Paternò Antonino Naso. Tra i presenti anche la direttrice del Parco Archeologico e paesaggistico di Catania Gioconda La Magna, la soprintendente ai beni culturali di Catania Donatella Aprile, la Direttrice della Biblioteca Regionale di Catania Adriana Pezzino, l'ex Direttore di Casa Museo Verga Giovanni Laudani. Sono intervenuti, tra gli altri, Antonio Di Silvestro per l'Università di Catania e la Fondazione Verga, rappresentanti della Soprintendenza ai Beni culturali di Catania, Antonella Saeli presidente della Federazione italiana teatro amatori Catania (F.I.T.A.), Giuseppe Adernò, coordinatore provinciale del Consiglio comunale dei ragazzi, insieme a una delegazione di baby sindaci. Dopo la deposizione dell'omaggio floreale sulla tomba dello scrittore, alcuni degli intervenuti si sono alternati nella lettura di brani tratti dalle opere verghiane, tra i quali Santi Consoli, ex presidente FITA regionale e l'ex dirigente Giuseppe Adernò. Il Comune di Catania, insieme alla Regione Siciliana, tramitela Soprintendenza, e all’Università degli Studi etnea e la Fondazione Verga, con la partecipazione dei comuni verghiani, ha già programmato un fitto calendario di appuntamenti, approfittando del riconoscimento del Comitato Nazionale per il Centenario verghiano. Il palinsesto degli eventi che si snoderanno per tutto il 2022, verrà presentato nei prossimi giorni.