Giovanni Verga, l’amministrazione comunale ricorda 99° anniversario della morte

Giovanni Verga, il padre del Verismo moriva a Catania il 27 gennaio del 1922, lasciando al mondo un patrimonio letterario di immenso valore, letto, studiato e apprezzato in tutto il mondo. In occasione di questa ricorrenza, seppure con le forti limitazioni previste dalle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese lo ha ricordato tramite l’assessore agli eventi culturali Barbara Mirabella, che ha fatto un omaggio floreale sulla tomba dello scrittore catanese, nel viale degli uomini illustri del Cimitero Monumentale di Catania, sostando brevemente in preghiera. Un gesto simbolico, in attesa di celebrare, nel 2022, il centenario dalla morte, con manifestazioni letterarie e rievocativa della figura letteraria e umana di Giovanni Verga, insieme alle istituzioni e ai soggetti preposti (Comuni verghiani, Università degli Studi di Catania, Fondazione Verga, Soprintendenza, FITA, Parco Archeologico, eredi) che in questi anni hanno curato le celebrazioni in onore di Verga.