Gira in auto con 50 grammi di "erba": in manette 20enne

I carabinieri della stazione di Guardia Mangano, nella frazione Pozzillo di Acireale, hanno arrestato un 20enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio per il controllo del territorio in via Carammone i militari hanno imposto l’alt al guidatore di una Fiat 500X, ma proprio mentre erano intenti al verificarne i documenti per l’identificazione, non hanno potuto fare a meno di notare l’evidente ed immotivata ansia mostrata dal giovane. Non hanno così lasciato nulla al caso i militari che, pertanto, hanno sottoposto quest’ultimo ad un’accurata perquisizione personale, il cui esito ha dato loro ragione poiché, nascosti all’interno dell’abitacolo, hanno rinvenuto 50 grammi di marijuana e 40 euro ritenuti proventi dello spaccio. La conseguente perquisizione domiciliare inoltre, effettuata presso l’abitazione acese del giovane, ha permesso ai carabinieri di rinvenire ancora altri 5 grammi di hashish e la somma di 740 euro, anch’essa ritenuta ricavo dell’attività di spaccio di droga. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.