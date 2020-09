Girava in auto con 20 dosi di eroina: arrestata

I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato la 33enne Rosa Francesca Ferrera di Aci Catena, poiché ritenuta responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, alla fine del mese scorso, era stata fermata a bordo di una Fiat Idea e denunciata perché trovata in possesso di alcune dosi di cocaina. Uno dei militari che l’aveva deferita all’Aurtorità giudiziaria, impegnato ieri pomeriggio di pattuglia, l’ha riconosciuta e bloccata mentre a bordo della stessa auto percorreva la via San Basilio. I carabinieri, perquisendo l’autovettura, sono riusciti a scovare e sequestrare: 20 dosi di eroina, un bilancino elettronico di precisione, nonché diverse bustine di plastica comunemente utilizzate per confezionare ogni singola dose di stupefacente da porre in commercio. L’arrestata, in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.

