Girava in auto con una mazza da baseball: denunciato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati quotidianamente dal commissariato di polizia di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, è stato denunciato un giovane di 20 anni per porto di oggetti atti a offendere. Il giovane, alla vista dell'auto della polizia, ha provato a fuggire con la propria auto imboccando le vie limitrofe alla via Garibaldi e al castello Normanno. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso dopo alcuni minuti in piazza Umberto, con il blocco dell’autovettura da parte degli operatori di polizia. Questi ultimi, visto il comportamento ingiustificato tenuto dal giovane, hanno proceduto subito a un’accurata perquisizione del veicolo, una Lancia Y di colore grigio, che ha permesso di ritrovare all’interno del bagagliaio una mazza da baseball, della quale l’indagato non è riuscito a motivarne il porto in un luogo pubblico. Pertanto, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti a offendere, per il quale è prevista una pena detentiva da sei mesi a due anni e il pagamento di un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.