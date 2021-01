Giro di passaporti falsi, due stranieri arrestati dalla polizia

Due stranieri, entrambi originari della Guinea Conakri, sono stati arrestati dalla polizia per avere presentato documenti falsi idonei all'espatrio. Il primo di 21 anni era stato convocato dall'ufficio Pas della Questura, in quanto aveva spedito una fotocopia del proprio passaporto, chiedendo che il proprio permesso per motivi umanitari fosse convertito in lavoro subordinato, tipologia di permesso per il quale è obbligatorio il possesso del passaporto. Dalla fotocopia erano sorti alcuni dubbi, che hanno condotto gli agenti a richiedere l'esibizione del passaporto in originale, che da un primo accertamento con strumenti tecnici, è risultato alterato, in particolare mediante la sostituzione delle pagine contenenti la foto e i dati anagrafici. Gli accertamenti specifici di polizia scientifica hanno confermato la falsificazione materiale. Anche un altro guineano di anni 19, si è presentato per chiedere la conversione del permesso di soggiorno da minore età a studio, presentando un passaporto, per il quale sono state accertate le medesime modalità di falsificazione. Già nel mese di novembre erano stati effettuati due analoghi arresti a carico di due cittadini maliani per la stessa violazione penale. Sono in corso approfondimenti investigativi, considerata la medesima modalità di falsificazione e la circostanza che tutti e quattro gli arrestati appartengono a comunità francofone.