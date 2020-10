Giro d'Italia, limitazioni alla circolazione sulla "Mareneve"

Sospensione temporanea della circolazione stradale per camper, caravan e tutti autoveicoli trainanti roulotte o rimorchi, in entrambi i sensi di marcia, sulla Strada "Mareneve" - intero tratto da Fornazzo al bivio con il rifugio Citelli verso Linguaglossa, fino all’incrocio con a quota mille, dalle ore 7 di sabato 3 sino alle ore 20 di lunedi 5 ottobre. L’ordinanza è stata emessa dall’ufficio tecnico della Città metropolitana Catania per consentire lo svolgimento in sicurezza del “103° GIRO D’ITALIA - Corsa ciclistica internazionale per professionisti. 3° tappa: Enna - Etna” competizione in programma il prossimo lunedì 5 ottobre. L’evento ciclistico interesserà l’intero tratto della Strada regionale Mareneve. La Strada “Mareneve” comprende: il primo tratto che si diparte da Linguaglossa fino al bivio per il Rifugio Citelli, ed interessa i comuni di Linguaglossa e di Piedimonte Etneo; il secondo tratto che si diparte da Fornazzo fino al bivio per il Rifugio Citelli interessa i comuni di Milo e Sant’Alfio. La segnaletica temporanea sarà collocata dalla Pubbliservizi S.p.A., su disposizione dell’Ufficio Manutenzione della Città metropolitana di Catania Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi sarà verificato dagli organi di Polizia stradale e per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.

