Partirà da Acireale il Giro Motociclistico di Sicilia con 60 moto storiche

Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre si svolgerà il Giro Motociclistico di Sicilia, rievocazione della storica corsa disputata nel 1950 e che oggi vede al via oltre 60 moto costruite tra gli anni ’30 e gli anni ’90 del 1900. La partenza della quarta edizione del Giro Motociclistico di Sicilia – il cui comitato organizzatore è composto da 15 Club federati Asi operanti sull’Isola - è fissata alle 10.30 di giovedì 29 settembre dal centro storico di Acireale. La prima tappa toccherà Rifugio Sapienza, Ragaina e Nicolosi con rientro ad Acireale, da dove si partirà il giorno successivo in direzione di Modica e Cassibile. Sabato 1° ottobre i centauri andranno alla volta di Siracusa, Ortigia e Catania. Domenica mattina le moto rimarranno in esposizione in Piazza Federico II di Svevia fino alla ripartenza per tornare ad Acireale dove si concluderà l’impegnativa e affascinante cavalcata di oltre 400 chilometri. In questa manifestazione viene riproposto il progetto eco-solidale “Rimettiamoci in moto”, che si propone di promuovere azioni di riuso, riduzione e riciclo del materiale utilizzato durante l’intero evento, con l’obiettivo di renderlo ecosostenibile. Inoltre, verrà divulgata l’iniziativa congiunta tra la Lega del Filo d’Oro e ASI Solidale intitolata “SideCare”: sabato 15 ottobre, nei Centri della Lega del Filo d’Oro in tutta Italia, i sidecar storici regaleranno emozioni ai bambini disabili. In programma anche un’asta benefica organizzata in partnership con Catawiki e composta da dieci lotti a due ruote.