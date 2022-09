San Gregorio, conclusa positivamente la gita sociale in Calabria

Centotrenta sangregoresi hanno partecipato alla gita sociale organizzata dall’Assessorato alle politiche sociali e alla famiglia del Comune di San Gregorio. Destinazione Calabria, con alloggio al Village Nicotera Beach e visite al santuario di Natuzza Evolo e alla cittadina di Tropea e il suo mare. Sistemati in tre pullman, i gitanti sono partiti sabato 17 settembre e sono ritornati la sera di martedì 20.

"Desidero ringraziare il sindaco, Carmelo Corsaro, la Giunta comunale, il Presidente del consiglio comunale e tutti i consiglieri comunali – ha detto il vice sindaco, Seby Sgroi - per aver offerto con tanta sensibilità la possibilità alla nostra bellissima comunità di trascorrere giorni in pieno relax e divertimento. Un momento, questo – ha aggiunto il geometra Sgroi - all'insegna dell'aggregazione sociale, oggi importante più di prima. Dopo due anni di lockdown, infatti, la gente vuole esplodere di gioia e spensieratezza cercando di riprendersi ciò che la pandemia le ha tolto".

"Ringrazio – infine -, tutto lo staff dei servizi sociali e ragioneria del Comune di San Gregorio per il proficuo impegno svolto nell'organizzazione dell'evento; i componenti della Misericordia di San Gregorio per il prezioso servizio di assistenza sanitaria offerto con tanto impegno e professionalità; tutti gli accompagnatori a sostegno del gruppo e dei soggetti in condizione di svantaggio svolto sempre con grande sensibilità ed affetto".