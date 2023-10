Gasparri contro il giudice Apostolico: "Testimoniò per difendere il figlio, lasci la Magistratura"

Tiene ancora banco la polemica tra diversi esponenti del Governo Melonii ed il giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico, che - per prima - ha rigettato la convalida del trattenimento di alcuni migranti tunisini ospiti del cpr di Pozzallo. La sua presenza ad una manifestazione del 2018 presso il porto di Catania, contro Matteo Salvini, era stata documentata da un video diffuso dallo stesso ministro dei Trasporti. Adesso è il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri a puntare il dito contro di lei, tirando in ballo la sua testimonianza "in un processo in difesa del figlio coinvolto in tafferugli di piazza". Il 26enne Francesco Moffa ha affrontato un procedimento giudiziario in seguito ad alcuni scontri con le forze dell'ordine avvenuti a Padova nel 2019. Alcuni video lo riprendono durante una manifestazione organizzata dai centri sociali contro il corteo anti-aborto di Forza Nuova.

"Penso che il Ministro della giustizia Nordio e i membri del Csm abbiano molti elementi per fare delle approfondite verifiche sul magistrato Apostolico. Non solo per la sua presenza alla nota manifestazione sul molo di Catania durante la quale altri, non lei, inveivano contro le forze di polizia ma lei, dalle immagini che si sono viste, in ogni caso sembrava, almeno con i gesti, partecipe di questa iniziativa sinceramente sorprendente. Ora apprendiamo che lei avrebbe testimoniato in un processo in difesa del figlio coinvolto in tafferugli di piazza. Sarebbe interessante capire meglio su cosa ha testimoniato la dottoressa Apostolico". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

"Era presente ai fatti? Credo di no. E quindi cosa riferiva? Che il figlio aveva ragione? E quando mai una madre non dovrebbe dare ragione a un figlio anche se il figlio avesse torto? In che ruolo e per quali ragioni è andata a testimoniare? Essendo una collega dei magistrati che gestivano la vicenda giudiziaria potrebbe anche avere, in qualche misura, suggestionato i suoi colleghi. È una mera ipotesi quella che faccio - prosegue - Ma un testimone dovrebbe parlare di cose che ha visto direttamente, non parlare delle opinioni dei suoi familiari per difenderli. È un comportamento davvero singolare".

"Io credo - continua Gasparri - che l'ordine giudiziario guadagnerebbe in prestigio e reputazione se separasse il suo destino da quello della dottoressa Apostolico. Che farebbe bene a dimettersi dalla Magistratura con immediatezza. Poiché immagino che non lo farà, io credo che il lavoro per il ministro Nordio e per il Csm sia urgente e importante. Occorrono provvedimenti. La Magistratura non può essere messa in discussione da comportamenti come quelli della dottoressa Apostolico, che personalmente giudico sconcertanti in tutte le varie fasi che la stanno vedendo protagonista, ieri ed oggi. Speriamo non più domani almeno con una toga sulle spalle, ma in altri contesti politici dove sarà libera di esprimere le sue opinioni", conclude.