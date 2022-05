Il catanese Giuseppe Costantino eletto presidente dell’Unione dei Consorzi Stabili Italiani

Prende il posto del dimissionario Francesco Vorro, in carica dal 2019. Costantino, vicepresidente di Ance Catania e presidente del Consorzio Agoraa, ha le idee chiare e proseguirà nel percorso intrapreso, puntando sulla “qualità” quale elemento imprescindibile per far parte della vita associativa