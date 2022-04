Giuseppe Gelsomino critica il degrado in cui versa Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

In questa nota il sottoscritto Giuseppe Gelsomino, capogruppo di Catania 2.0 in Consiglio Comunale, espone a chi legge lo stato di degrado in cui versa la nostra Città. Da mesi ormai l’Amministrazione non riesce a venire a capo della questione rifiuti. Ogni giorno chi vive la città constata il peggioramento nella pulizia delle nostre strade e nella raccolta dell’immondizia. In questo comunicato desidero anche porre l’attenzione alle istanze di chi vive e lavora Via Dusmet. Perchè? Questa via da VENTITRE giorni è al buio. A seguito di un guasto elettrico, verificatosi ad inizio mese, e non ancora risolto. Ne consegue che la via di sera risulta impraticabile, non tanto per i residenti, che devono pur rincasare facendo di necessità virtù, quanto per le numerose attività ristorative e ricettive ed i loro avventori. Giusto ieri ho constatato con piacere, ed emozione, quanto il turismo sia tornato forte e prorompente, dopo anni duri. Via Etnea ieri brulicava di forestieri, desiderosi di vivere la nostra città e conoscere le nostre bellezze. Si meritano di essere accolti dal MEGLIO. Non da immondizia, insicurezza e disservizi. Chiedo all’Amministrazione di adoperarsi attivamente, oggi non domani, da subito, per trovare una soluzione che dia dignità alle nostre strade. Mi permetto di suggerire: E’ arrivato il momento confrontarsi con sua Eccellenza il Prefetto. Chiedere l’intervento del nostro esercito per aiutare la città a risolvere ora il problema dei rifiuti.