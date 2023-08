IV Municipio, Giuseppe Giustolisi lascia Grande Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il consigliere del IV Municipio di Catania, Giuseppe Giustolisi, lascia Grande Catania decidendo di aderire al Gruppo Misto. "Errori nella vita possono esserne compiuti, ed il mio grande sbaglio è stato quello di aderire ad un partito che pensavo fosse improntato sulla trasparenza, condivisione di progetti e prospettive di crescita. Così non è stato. Il risultato ottenuto alle ultime elezioni amministrative - commenta - con oltre 1000 consensi, divenendo il consigliere più votato di Catania, è frutto unicamente del lavoro espletato per anni sul territorio e senza alcun aiuto del partito di Grande Catania; tutto ciò mi gratifica e mi stimola per continuare a lavorare per il IV Municipio e per gli amici che mi hanno sostenuto. Nessuno mai potrà arrogarsi il diritto di poter screditare il sottoscritto, il quale, a differenza di molti altri, ha sempre operato lealmente e nel rispetto del prossimo".