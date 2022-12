Precipita dal tetto di un capannone: muore operaio di 30 anni

Un uomo di circa 30 anni, Giuseppe Leanza, originario di Paternò, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro oggi a Bologna.

L'uomo da tempo residente nel vicino comune di Zola Predosa, era impegnato con una ditta esterna alla sistemazione delle coperture di un capannone di una ditta di pneumatici in via Fossa Cava a Borgo Panigale.

Secondo quanto ricostruito sino a ora il 30enne era al lavoro a un lucernario quando, per cause ancora da chiarire, questi avrebbe ceduto, facendo cadere Leanza per una decina di metri, con esito fatale. Subito, i colleghi di lavoro hanno chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i tecnici dell'Asl e i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, che ora si stanno occupando di verificare l'esatta dinamica dell'accaduto, oltre al controllo sul profilo di sicurezza del cantiere.