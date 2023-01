Giuseppe Marchese è il nuovo presidente di Confartigianato Giovani

Il ventottenne Giuseppe Marchese è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori della Confartigianato di Catania, organismo che si occupa di promuovere attività formative ed informative per gli imprenditori under 40. In merito all'elezione di Marchese a capo dei giovani di Confartigianato, il segretario provinciale Alessandro Allegra ha dichiarato: ”Abbiamo puntato su un giovane con un background internazionale maturato in diversi anni all’estero. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura Start-up e dell’economia circolare, migliorando i processi di sviluppo per cui sono necessari percorsi formativi volti ad aiutare i giovani a massimizzare il proprio talento. Grazie anche al contributo di Giuseppe Marchese sono convinto che riusciremo a perseguire questi importanti obiettivi di crescita per il territorio”. Da parte sua il neo Presidente Giovani Imprenditori Giuseppe Marchese si è così espresso a seguito della sua elezione: “E’ per me un grande onore contribuire alla crescita e lo sviluppo del territorio per il comparto imprenditoriale. L’associazione di Confartigianato sta investendo tanto nei giovani e nel loro futuro, per provare a costruire opportunità nella loro terra natia. Ciò dimostra e conferma che fare impresa in Sicilia è ancora possibile e noi stiamo lavorando per creare rapporti virtuosi con le istituzioni per poter fornire formazione ai giovani artigiani con una rete di impresa che consenta alle aziende di assumere, e formare a loro volta, manodopera qualificata”.