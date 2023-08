Giuseppe Ragusa (M5S) eletto presidente della seconda commissione del IV Municipio

Il pentastellato consigliere del IV municipio Giuseppe Ragusa, al suo secondo mandato, è stato eletto presidente della seconda commissione del IV Municipio. "Gestire la seconda commissione ecologia e rifiuti, manutenzione stradale ed edilizia scolastica è motivo per me di gratificazione assoluta. È stata riconosciuta dai componenti di maggioranza - dichiara - la necessità di avere una figura determinata e competente. Stimolerò l'amministrazione centrale, soprattutto nei ruoli di assessore all'Ecologia per la tutela delle Aree verdi (Parco Gandhi in primis) e Lavori pubblici nella risoluzione di problemi legati alle manutenzioni stradali ( via Galermo e Ortigia)e opere incompiute come il progetto Nord-Ovest".