Elezioni regionali, ancora ricorsi in casa DC: Marletta si rivolge al Cga contro Messina

Nuovo atto della battaglia giudiziaria che vede Giuseppe Marletta, primo dei non eletti alle regionali nella lista della Dc - Democrazia Cristiana in provincia di Catania, opporsi all'elezione del deputato e assessore regionale Andrea Messina, dello stesso partito, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Un ricorso in appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana è stato presentato dall'avvocato Emilio Castorina per conto di Marletta, dopo che il Tar ha ristretto molto l'ambito della controversia dichiarando "irricevibili" i motivi aggiunti di ricorso proposti dal ricorrente disponendo una verifica in contraddittorio. Marletta contesta l'attribuzione di preferenze al collega di lista eletto all'Ars, dal quale lo separa una differenza di appena 15 voti, e chiede al Consiglio di Giustizia Amministrativa di disporre una verifica, al fine di accertare con esattezza il numero di voti di preferenza validamente espressi nella Sezione 7 del Comune di San Giovanni La Punta, nei confronti di Messina, della lista DC - Democrazia Cristiana, mediante il riconteggio dei voti di preferenza attraverso le schede elettorali. Il legale di Giuseppe Marletta chiede al Cga, in accoglimento dell'appello, di annullare, in parte e nei limiti dell'interesse come in ricorso esplicitato, la sentenza non definitiva del Tar e, per l'effetto, accogliere il motivo secondo del ricorso principale, con ogni consequenziale statuizione.