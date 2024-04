Giustizia, Cgil funzione pubblica: "Stabilizzare gli addetti all'ufficio per i processi"

"Gli addetti all'ufficio per il processo in provincia di Catania sono circa 300, di cui 178 operano in città fra Tribunale e Corte di Appello. Svolgono un lavoro fondamentale a supporto sia della Funzione giurisdizionale che di quella amministrativa, ma i loro contratti sono a termine", lo hanno affermato i sindacalisti della Cgil Funzione pubblica della federazione provinciale e siciliana durante l'incontro "Uscire dalla precarietà e supportare la giustizia", sottolineando che "la proroga del loro contratto al 30 giugno 2026 è di certo un fatto positivo, ma ciò che chiediamo è la stabilizzazione di tutti i precari giustizia e non solo di un terzo del totale".

Per i segretari Fp Catania, Concetta La Rosa, e Fp Cgil Sicilia, Gaetano Agliozzo, "con il supporto di queste operatrici e operatori la macchina giudiziaria riesce finalmente ad abbattere la mole di arretrato. In parole povere, con il loro apporto viene beneficiata tutta la macchina della giustizia, permettendo così tempi più celeri agli esiti sia civili che penali", ma "la norma però prevede la stabilizzazione solo per 1500 addetti con il superamento di una ulteriore prova selettiva e comparativa e ciò, dopo aver vinto un concorso pubblico che già prevedeva il sistema di reclutamento con prove da superare". Per La Rosa "è necessario allargare la dotazione organica del ministero della Giustizia affinché questa risponda al reale fabbisogno degli uffici di Catania e provincia". Secondo Agliozzo "si sta perdendo un patrimonio di professionalità che il sistema giustizia non può permettersi, in nessuna parte del Paese, men che mai in Sicilia".