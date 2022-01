Gli auguri del presidente regionale dell'Unione Monarchica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Siciliani, è finito un anno all'insegna delle tribolazioni e delle problematiche relative all'emergenza sanitaria che, purtroppo, continua ancora a portare lutti e a condizionare le nostre abitudini, le nostre azioni, le nostre attività. La speranza è che il 2022 potrà essere, davvero, l'anno della svolta che ci permetterà di guardare al futuro con più serenità. Il 2021 si è portato con sé il grave lutto della dipartita terrena di S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia: a S.A.R. Il Principe Aimone rinnoviamo la nostra vicinanza e fedeltà quale Capo della Real Casa Savoia. Il 2021 è stato anche l'anno del ritorno alle attività in presenza della nostra Associazione su tutto il territorio nazionale, il 6 novembre scorso a Palermo abbiamo celebrato il Congresso regionale e mi permetto di ringraziare il Presidente nazionale Avv. Alessandro Sacchi, i Vice presidenti nazionali Avv. Prof. Michele Pivetti Gagliardi, al quale mi onoro di essere subentrato alla presidenza regionale, e l'Avv. Edoardo Pezzoni Mauri, i delegati provinciali e tutti i soci per la fiducia riposta nei miei confronti che si è concretizzata con l'elezione a Presidente regionale per la Regione Siciliana. Il 2022 sarà un anno che vedrà la nostra associazione impegnata in diverse attività e le prossime scadenze elettorali saranno l'opportunità per i nostri iscritti e simpatizzanti di mettere a disposizione le migliori proposte, la professionalità e le competenze ciascuno nei propri territori. Con la partecipazione e il supporto di tutti potremo solo crescere ancora di più sia numericamente che qualitativamente per portare avanti al meglio la nostre idee e le nostre proposte.

In conclusione, giungano a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di un sereno e felice anno nuovo.

Dott. Stefano Papa

Presidente regionale dell'Unione Monarchica Italiana