Gli rubano l'auto, la polizia la ritrova il giorno dopo vicino la casa del ladro

Si è allontanato per qualche ora e al suo ritorno no ha ritrovato più l’auto che aveva parcheggiato in via Plebiscito. È accaduto qualche giorno fa a un catanese che si è rivolto alla Polizia, chiedendo un intervento e presentando una denuncia.

I poliziotti del commissariato San Cristoforo hanno avviato le ricerche per le vie del quartiere, effettuando accurati controlli dei luoghi dove è avvenuto il furto. Grazie alle ricerche, gli agenti hanno potuto acquisire le riprese del sistema di videosorveglianza di un vicino esercizio commerciale. Attraverso la visione delle immagini i poliziotti sono riusciti a identificare il ladro, riconoscendolo poiché noto per i tanti precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio.

Gli agenti hanno raggiunto l'abitazione del topo d'auto nel quartiere San Cristoforo. Oltre al ladro i poliziotti hanno ritrovato, a pochi metri dalla casa del pregiudicato, l’auto rubata il giorno prima. Il topo d'auto, un 52enne catanese, è stato denunciato per furto aggravato e l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario che ha mostrato profonda gratitudine nei confronti dei poliziotti protagonisti del rinvenimento.