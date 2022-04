Gli studenti catanesi si riuniranno sabato mattina per la "marcia della pace"

Gli studenti delle scuole catanesi si sono dati appuntamento sabato mattina via Etnea per lanciare un appello di pace con una marcia promossa dal Comune di Catania, con l'assessorato alla Pubblica Istruzione retto da Barbara Mirabella. Si partirà alle 10 dal Giardino Bellini, dopo il raduno delle 9,30 nel piazzale delle Carrozze. Per favorire la partecipazione all'iniziativa, Amts e Fce metteranno a disposizione gratuitamente, per gli alunni e le alunne sino ai 15 anni di età, tutti i servizi bus e le corse della metropolitana (dalle stazioni Milo, Stesicoro, Nesima) nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 13. La marcia lungo via Etnea sarà aperta dai baby sindaci e sindache e rappresentanti di ogni istituto scolastico, con rispettivi stendardi, e da un primo corteo di cinquecento piccoli alunni delle scuole dell'infanzia comunali, accompagnati dai genitori, che per primi raggiungeranno, intorno alle 11, piazza Università. Sarà loro compito consegnare alle autorità cittadine delle lettere scritte dai ragazzi.

Saranno presenti il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, il prefetto Maria Carmela Librizzi, l'arcivescovo metropolita Luigi Renna, l'iman e presidente della comunità islamica di Sicilia Kheit Abdelhafid, insieme con rappresentanti di istituzioni civili e militari, dirigenti scolastici e docenti. “Piazza Università – ha detto l'assessore Mirabella - si trasformerà in una grande piattaforma da cui lanciare messaggi di amicizia e solidarietà, di stop alla guerra e alle guerre che affliggono l'Ucraina e tante nazioni e popoli nel mondo. E grazie ai numerosi laboratori della pace e workshop tematici realizzati nelle classi, dall'infanzia sino al primo anno delle superiori, con il coordinamento degli uffici comunali attività parascolastiche e scuola materna, sarà chiara e forte la voce che si leverà dal cuore della città, spinta da un vigoroso 'vento' di freschezza e gioventù verso un unico grande cielo rivestito dei colori della Pace”.