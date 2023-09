Tre escursionisti bloccati alle gole dell'Alcantara: in corso il recupero con un elicottero

L'elicottero "Drago 146", in servizio presso il reparto volo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, è stato allertato dalla sala operativa del comando di Messina per entrare in azione nel quadro di un intervento di recupero di tre escursionisti presso le gole dell'Alacantara. In base alle prime informazioni ricevute, pare che il gruppetto sia bloccato nel canyon lavico ed impossibilitato a proseguire a causa dell'acqua alta presente in una pozza. Qiando si verificano piogge improvvise, il livello dell'acqua può aumentare rapidamente, mettendo a rischio chi si trova in quel momento sul letto del fiume. A bordo dell'elicottero sono presenti i sommozzatori, in grado di raggiungere la zona dell'intervento verricellandosi dall'alto.

