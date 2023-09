Ryder Cup 2023, gli equipaggi del 41° Stormo di Sigonella impegnati nei controlli aerei

Giornate intense per gli equipaggi di volo in forza presso il 41° Stormo di Sigonella. Oltre ad assicurare la primaria attività di pattugliamento, sono in corso missioni di sorveglianza e ricognizione su Roma per la Ryder Cup 2023. Il torneo di golf è considerato tra i più importanti al mondo e la Difesa contribuisce alla sicurezza della manifestazione sportiva, schierando assetti dell’ Aeronautica Militare e dell’ Esercito. Tutti gli assetti, dati in concorso alla Prefettura di Roma per la manifestazione sportiva, sono coordinati dal Comando Operativo di Vertice Interforze.