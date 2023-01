San Gregorio, assistenza domiciliare: approvata graduatoria per il 2023

È stata approvata la graduatoria del servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie svantaggiate per l’annualità 2023. Ne dà notizia la responsabile dell’Area istituzionale, Rosa Bagiante, con determina dirigenziale n. 1 del 5 gennaio 2023. Nell’approvazione della graduatoria si è tenuto conto del reddito posseduto (Ise), dichiarato con Dsu allegato all’istanza dei richiedenti. Sono state vagliate anche le particolari situazioni familiari e le esigenze degli anziani con una ripartizione di ore settimanali più cospicua nei confronti di tutti coloro che sono privi di supporto familiare presente nel territorio. Per l’assistenza domiciliare disabili, invece, l’Ufficio ha proceduto ad una ripartizione di ore di servizio per due soggetti (in possesso della certificazione, Legge 104/1992) attribuendo le ore come da valutazione del servizio sociale professionale, dello stato di bisogno, della particolare condizione di vita e di altri servizi/interventi attivi.

Nella Graduatoria viene indicata anche la quota individuale mensile di compartecipazione al costo del servizio, se dovuta, e l’attivazione del servizio dell’autista non accompagnatore e del servizio di autista accompagnatore in favore dei soggetti ammessi. La Graduatoria ha validità un anno. Per i dettagli, visto che la graduatoria non verrà pubblicata all’Albo Pretorio poiché contiene dati sensibili, occorre rivolgersi all’Ufficio Servizi solidarietà sociale di Via Bellini 7 o presso l’Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) di piazza Marconi 11.