Pubblicate graduatorie provvisorie per assumere altri 27 tecnici comunali per 2 anni

Sono state approvate le graduatorie provvisorie dei candidati ammessi e gli elenchi dei candidati non ammessi, relative alla selezione pubblica per soli titoli, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del "Pon metro 2014-2020" di altre 27 figure professionali. Le graduatorie delle tre categorie professionali riguardano: 13 posti di istruttore direttivo tecnico – laurea in ingegneria civile – esperto in progettazione cad, bim; 8 posti di istruttore direttivo contabile – laurea in economia e commercio – esperto in bilanci e procedure di spesa p.a. ; 6 posti di architetto – esperto cad, bim, composizione architettonica e strategie urbane.

Gli elenchi dei non ammessi, sono pubblicati alla voce "avvisi" del sito internet istituzionale del Comune di Catania: i concorrenti vengono individuati esclusivamente attraverso l’identificativo “id” assegnato dalla piattaforma elettronica all’atto di presentazione della candidatura. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni nei sette giorni decorrenti dalla pubblicazione, e comunque entro e non oltre le ore 23,59 del 22 aprile 2022 sia a mezzo pec all’indirizzo comune.catania@pec.it, sia all’indirizzo mail ufficio.formazione@comune.catania.it, anticipando il medesimo contenuto, indicando le proprie generalità complete ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Decorso il termine ed effettuate le rettifiche in eventuale accoglimento delle osservazioni o richieste di correzioni pervenute, le graduatorie diverranno definitive. Nelle scorse settimane, invece, sono state definite le graduatorie di altre figure tecniche per complessivi altri 26 posti, alcuni dei quali sono già entrati in servizio lavorativo. A breve, inoltre, verranno pubblicate le graduatorie per ulteriori 17 istruttori amministrativi che completano il quadro delle assunzioni temporanee biennali di 70 unità professionali, per due anni, varato nello scorso mese di dicembre dalla giunta del sindaco Salvo Pogliese su proposta dell’assessore Sergio Parisi, utilizzando il metodo trasparente e meritocratico della valutazione dei soli titoli posseduti attraverso modalità esclusivamente digitale.