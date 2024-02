Graduatorie Ata, Fdi: "A lavoro col Ministero dell'Istruzione tutelare i lavoratori"

“In questi ultimi giorni Fratelli d'Italia, come sempre attento alle necessità e alle esigenze del mondo della scuola, ha accolto le istanze di tantissimi lavoratori preoccupati dal rinvio aggiornamento ATA terza Fascia e, tenendo conto dei tanti problemi emersi, dall'impossibilità di trasferirsi da una sede all'altra, all'impossibilità di aggiornare il punteggio per i nuovi inseriti, sta lavorando in maniera sinergica con il Ministero per giungere a una soluzione che tuteli tutto il personale" così in una nota i deputati Ella Bucalo, Manlio Messina e Luca Cannata.

"Un lavoro attento e proficuo, volto a garantire tutte le categorie ricomprese nel personale Ata, e a tutelare sia chi era già in graduatoria che i nuovi inseriti. Una possibile soluzione è quella che l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 parta immediatamente, con la possibilità di proroga di un anno ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, anche per i casi di primo inserimento nelle graduatorie. Ciò varrebbe infatti anche per chi si 'iscrive' per la prima volta, che potrà accedere con riserva di acquisizione del titolo entro un anno", spiegano gli esponenti di FdI.