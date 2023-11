Grammichele, controlli e sanzioni della polizia in centro storico

Gli agenti della polizia di Caltagirone e del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale hanno effettuato a Grammichele una capillare attività di perlustrazione del territorio, operando sia sulle principali strade urbane che su quelle extraurbane e realizzando diversi posti di controllo.

Nel corso delle attività, sono state identificate oltre 126 persone, controllati 63 veicoli e accertate 10 violazioni di norme del codice della strada in particolare per l’assenza della prevista revisione periodica, guida con patente scaduta, mancanza dei documenti relativi al veicolo. Nel centro urbano i poliziotti hanno controllato alcune attività ed esercizi pubblici, accertando, in tre di essi, alcune violazioni della normativa di settore come la mancata esposizione delle obbligatorie avvertenze alla clientela, mancata esposizione della licenza, assenza del titolare o del rappresentante autorizzato. All’esito dell’attività, sono state contestate sanzioni pecuniarie per un valore di oltre 1300 euro.