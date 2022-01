Grammichele, evade più volte dai domiciliari: arrestato

I carabinieri della stazione di Grammichele, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di Catania, hanno arrestato un 59enne del posto. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, aveva più volte violato le prescrizioni imposte alla misura cautelare è così è stato emesso il provvedimento di carcerazione. L’uomo è stato così condotto presso il carcere di Enna.