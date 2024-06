Grammichele, dal 17 giugno i servizi sanitari saranno operativi all’ex Tribunale

Da lunedì 17 giugno tutti i servizi sanitari allocati nell’ex ospedale “Barbuzza” saranno operativi presso i locali dell’ex Tribunale (via Michelangelo Buonarroti, 1) concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Grammichele. Invariati gli orari di apertura al pubblico e i recapiti telefonici.

Il trasferimento, iniziato lunedì 10 giugno e tutt’ora in corso, è preliminare al prossimo avvio dei lavori che interesseranno il “Barbuzza”, per la realizzazione di una casa di comunità. La durata prevista degli interventi è di 8 mesi, per un totale di 1 milione e 740 mila euro, con fondi Pnrr.

La Direzione aziendale dell’Asp di Catania ringrazia l’Amministrazione comunale di Grammichele per la disponibilità che consente di garantire, nell’immediato, la continuità dei servizi e, nel prossimo futuro, di potenziare ulteriormente l’offerta assistenziale sul territorio.