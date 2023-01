Grande festa a Vulcania: la Befana ha portato doni, balli e canti a numerosi bambini

Grande festa con canti, balli e dolciumi consegnati a tutti i bambini presenti. Sono questi gli “ingredienti” che hanno caratterizzato la celebrazione dell’Epifania a Vulcania. Una manifestazione che ha visto il III municipio di Catania dare vita ad un appuntamento che ha saputo intrattenere centinaia di bambini e genitori. Giochi per l’intera mattinata all’interno del parco di piazza Aldo Moro.

“E’ stato un successo su tutta la linea- spiega il presidente del III municipio Paolo Ferrara- portiamo avanti attività indispensabili per valorizzare il territorio e renderlo più vivibile. Noi puntiamo molto a questo tipo di manifestazioni che fungono da aggregante per gli abitanti del quartiere. Per questo ringrazio tutti e specialmente il Gruppo Volontari Italia, che hanno saputo intrattenere il pubblico, e il partner dell’evento l’Altair Club di Vulcania”.