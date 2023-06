Grande Festa della Musica all’aeroporto di Catania. Anche lo scalo catanese, rispondendo all’appello di Assaeroporti, ha partecipato alla manifestazione che quest’anno è stata incentrata sul tema “Vivi la vita!”.

La festa all’interno dello scalo è stata realizzata in collaborazione con il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, una delle più prestigiose e antiche istituzioni culturali siciliane, riconosciuto per essere uno dei più importanti teatri lirici d'Italia. Il teatro è stato inaugurato il 31 maggio 1890 con l'opera Norma del magnifico compositore catanese Vincenzo Bellini a cui, oggi, deve il suo nome.

Il concerto in aeroporto si è svolto in Sala Partenze (landside) con l’esibizione di Idyllic Trio, composto da tre musiciste dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini: Laura Farneti al flauto, Elena Sciamarelli al violoncello e Giuseppina Vergine all’arpa. Sono state eseguite musiche di Bach, Bellini, Bizet, Morricone, Rota e molti altri. Le musiciste dell’Idyllic Trio hanno alle loro spalle esperienze musicali di altissimo livello sia solistiche, sia in formazioni cameristiche sia in orchestre importanti quali quelle del Teatro alla Scala di Milano, de La Fenice di Venezia, dell’Opera di Roma, dell’Orchestra della Svizzera italiana. La loro è una formazione molto equilibrata dal punto di vista timbrico.

Il repertorio va dal romantico al contemporaneo, con opere di compositori di varie nazionalità e stili. La formazione è riconosciuta per le composizioni originali, che mettono in risalto le peculiarità dei tre strumenti e per alcune trascrizioni di pezzi più noti, che ne rendono l’ascolto particolarmente piacevole.