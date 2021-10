Vinti 5 milioni di euro a Catania con un "Miliardario Maxi"

Il fortunato scommettitore ha acquistato lo scorso 30 agosto il tagliando in un tabaccaio di via Penninello, nei pressi della centralissima via Etnea

La dea bendata ha scelto Catana, questa volta, per "regalare" una vincita da 5 milioni di euro con il gratta e vinci "Miliardario Maxi". Il fortunato scommettitore ha acquistato lo scorso 30 agosto il tagliando in un tabaccaio di via Penninello, nei pressi della centralissima via Etnea, centrando l'obiettivo con il numero milionario 48. Lottomatica ha comunicato l'ufficialità della vincita alla fine dello scorso mese, dopo aver effettuato le verifiche del caso.