Gravina, “casa dell'acqua”: al via due nuove installazioni

La Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso ha deliberato l'avvio della procedura per l'installazione di due “Case dell'Acqua” sul territorio comunale. I nuovi distributori saranno collocati: uno all'interno del parco San Paolo e l'altro in via Etnea, in prossimità dello spazio all'altezza del civico 360. "Si tratta di un'altra iniziativa concreta che si inserisce nelle attività implementate da quest'amministrazione nell'ambito del miglioramento della qualità della vita e del territorio – ha spiegato il primo cittadino – con un'attenzione particolare alla salvaguardia dell'ambiente. L'installazione dei distributori, che si aggiungeranno a quello presente in piazza Tricolore a Fasano, oltre a fornire un servizio che ha già riscosso il gradimento della cittadinanza, contribuisce al migliore utilizzo delle acque potabili in rete e rappresenta un incentivo per pratiche eco-sostenibili". "Desidero ringraziare la ditta “Fonte Nuova” che installerà e gestirà gli erogatori – ha concluso il sindaco – un'azienda gravinese che rappresenta un eccellenza del settore». Gli ha fatto eco il vicesindaco con delega alle Manutenzioni Rosario Condorelli: "I distributori erogano acqua micro-filtrata, purificata e sterilizzata – ha spiegato – il vicesindaco – con la possibilità di poterla ricevere refrigerata naturale e anche effervescente. La procedura per le nuove installazioni avverrà con la supervisione del 5° Servizio Manutenzioni che ringrazio ancora una volta per la costante presenza operativa sul territorio".