Gravina, controlli green pass nei bar, negozi e palestre

Le attività di controllo per il rispetto delle disposizioni anticovid hanno visto impegnati i militari della compagnia di Gravina di Catania in servizi di controllo finalizzati alla verifica del “green pass”, oltre che all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono state oltre 150 le persone controllate e 43 le attività commerciali sottoposte complessivamente a verifica, tra cui bar, supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse. Nel comune di Valverde, in particolare, il titolare di un negozio di ortofrutta è stato sanzionato in quanto ha omesso di controllare il possesso della certificazione ai due avventori che, a loro volta, sono stati analogamente sanzionati in quanto sprovvisti di green pass.