Una Golf è andata in fiamme nei pressi del distributore di benzina Petrol Company a Gravina di Catania. Ignote le cause del rogo che ha procurato l'allarme vista la vicinanza del frequentato distributore di carburante. Immediato l'intevento dei vigili del fuoco giunti sul posto per scongiurare ogni pericolo. Gli occupanti della vettura sono usciti illesi dall'automobile.

