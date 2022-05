Gravina, la IV edizione della “Festa di Primavera” all’istituto comprensivo “Tomasi di Lampedusa”

Si è conclusa con successo venerdì 27 maggio la IV edizione della “Festa di Primavera”, appuntamento annuale imperdibile per l’istituto Comprensivo “Tomasi di Lampedusa” di Gravina di Catania, ideato e organizzato dal gruppo dei docenti di sostegno del Laboratorio permanente “Officina Creativa”, ma che di fatto ha coinvolto l’intera comunità scolastica. Una manifestazione dedicata all’inclusione e rivolta alla valorizzazione dei talenti e delle risorse creative di tutti gli allievi, disabili e non, uniti nel comune obiettivo di sperimentare modalità di apprendimento basate sul fare, attività didattiche laboratoriali e ludiche alternative alla consueta lezione frontale: dalla pittura alla manipolazione di materiali da riciclo, dallo sport alla musica.

L’evento, sostenuto dal dirigente scolastico Marilena Scavo, ha visto coinvolti il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso, il vicesindaco Rosario Condorelli, l’assessore ai Servizi sociali e alla Pubblica istruzione Elvira Tarantini, il Presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi e il presidente del Consiglio d’Istituto Salvo Romeo.

“L’iniziativa di quest’anno – introduce la Scavo - è frutto di un lavoro congiunto che ha impegnato tutte le classi e tutti gli ordini di scuola, che ha portato alla realizzazione, secondo le varie occasioni e ricorrenze, di manufatti e prodotti artigianali, a partire dai presepi del mondo, esposti in mostra permanente dal periodo di Natale all’interno della scuola, fino alle maschere di carnevale, per poi arrivare all’oggi, con lavori sul tema della Primavera che sono esposti ma anche messi in vendita”. “Il ricavato di questa mostra-mercato – aggiunge - saranno utilizzati dalla scuola per consentire l’acquisto del materiale necessario per portare avanti queste attività, ma in parte anche per iniziative di solidarietà per la disabilità e per le associazioni di supporto all’Ucraina”.

Intervengono anche il sindaco Giammusso e il vicesindaco sottolineando quanto queste iniziative delle scuole consentano di nobilitare il territorio gravinese e di regalare momenti di normalità dopo le interruzioni dovute alla pandemia, nell’augurio di poter riprendere anche il “baby consiglio comunale” a settembre. I lavori prodotti dai ragazzi, frutto dei diversi progetti attivi nella scuola, esposti in appositi stand all’aperto, sono stati acquistati dagli alunni e dalle famiglie, che hanno seguito percorsi ad hoc, per evitare assembramenti, apprezzando dipinti, piccole sculture e manufatti di ogni genere, sedie e tamburelli decorati a mano, ma anche il giornalino “Dietro le quinte” realizzato da alunni e docenti di scuola primaria. Il tutto all’insegna della creatività e della gioia della condivisione, con il piacevole sottofondo musicale di gruppi di alunni impegnati in performances ritmiche e strumentali volte a scandire i tempi della manifestazione. Conclusione doverosa dell’evento è stata la nutrita serie di premiazioni con cui gratificare i più meritevoli nelle diverse tipologie di attività. Non è mancato infatti un pizzico di sana competizione nelle gare sportive.

Premiati, dunque, i migliori alunni che hanno partecipato ai campionati sportivi studenteschi e quelli distintisi nel IV torneo di ping pong, a cui sono state consegnate coppe e medaglie dal tecnico FITET (Federazione Italiana Tennistavolo) e referente FISDIR per Catania (Federazione Italiana Sport, Disabilità Intellettiva e relazionale), Claudio Pellegrino, già coinvolto nelle precedenti edizioni del torneo e da anni impegnato nell’organizzazione di eventi sportivi rivolti ai soggetti disabili a fini anche riabilitativi e terapeutici. Riconoscimenti non sono mancati anche per i migliori alunni che si sono cimentati nell’Estemporanea di pittura, in una giornata di libera creatività en plein air, svoltasi tra i giardini e gli ampi spazi sul retro di cui la scuola è dotata. Una giornata ben riuscita di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione che ci si augura possa ripetersi in futuro con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola e con una crescente risonanza nel territorio.