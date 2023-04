Gravina, il Sindaco: "Bilancio di previsione approvato in tempi record"

Con 10 voti favorevoli (Anna Ardizzone, Patrizia Costa, Salvatore D’Urso, Carmelo Inveninato Paolo Kory, Nino Leonardi, Tommaso Maltese, Claudio Nicolosi, Francesco Nicotra, Filippo Riela), sui 13 consiglieri comunali presenti in aula, è stato approvato il bilancio di previsione 2023 del comune di Gravina di Catania. Una approvazione del bilancio arrivata con largo anticipo rispetto alla scadenza dei termini. Una approvazione lampo del bilancio di previsione che segue il trend degli ultimi cinque anni. Il consiglio comunale gravinese grazie all’ottimo lavoro del presidente del consiglio comunale, Claudio Nicolosi e delle commissioni consiliari ha infatti approvato l’importante strumento finanziario in anticipo per il quinto anno consecutivo. Approvazione velocissima di quello che è l’atto amministrativo più importante dell’ente che ha permesso al comune di Gravina di Catania di essere considerato dalla regione siciliana ente virtuoso. Tale riconoscimento ha consentito al comune di ottenere, qualche mese addietro, un premio dalla stessa regione siciliana pari a 82.552,80 euro. Un tesoretto che ha permesso al comune di Gravina di aumentare i servizi offerti alla cittadinanza.

"Ringrazio il consiglio comunale che per la quinta volta consecutiva ha approvato il bilancio di previsione in tempi record. – ha detto il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso – Noi siamo uno tra i primissimi comuni in Sicilia ad aver approvato il bilancio di previsione. Questa efficienza ci ha anche permesso di essere premiati dalla regione siciliana, questo significa che l’amministrazione comunale, gli uffici e soprattutto il consiglio comunale hanno lavorato bene nell’interesse della collettività. Questo risultato – conclude il sindaco Massimiliano Giammusso – certifica il clima di grande collaborazione e fiducia che intercorre tra la giunta e il consiglio comunale, con una reciproca condivisione degli obiettivi".

Parole condivise anche dall’assessore al bilancio, Mirko Marcantonio: "L’approvazione record del bilancio è un altro grande risultato della nostra amministrazione comunale. Un obiettivo raggiunto grazie ad un importante lavoro di squadra, ci preme pertanto ringraziare, per l’ottimo lavoro svolto, anche la dottoressa Angelita Menza, responsabile del 9° servizio, nonché i nostri revisori dei conti: il dottore Francesco Lembo, il dottore Massimo Lacava e l’avvocato Mario Di Mauro".

Soddisfazione per l’approvazione in tempi veloci del bilancio di previsione si ravvisa anche dalle parole del presidente del consiglio comunale Claudio Nicolosi: "Non posso che essere particolarmente soddisfatto per l’ottimo lavoro svolto dalle commissioni consiliari che ci ha permesso l’approvazione record del bilancio di previsione. – ha sottolineato Claudio Nicolosi – L’approvazione del bilancio in tempi record permetterà dei benefici all’intera cittadinanza. Che tradotto significa fondi immediati da poter destinare ai servizi ai cittadini".