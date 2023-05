Gravina, lavori di urbanizzazione in via Salvo D’Acquisto

"Finalmente siamo riusciti a dare un po’ di sollievo ai residenti di via Salvo D’Acquisto con la bitumazione della parte finale della strada– ha detto il sindaco Massimiliano Giammusso – Il felice epilogo di quella che, per lunghi anni, è stata una brutta storia che noi come amministrazione comunale purtroppo abbiamo ereditato dal passato. Una zona rimasta priva di opere di urbanizzazione a causa del fallimento della società Cogep nel 2011".

"La società che aveva realizzato il complesso abitativo con licenza edilizia del 2005 al momento del fallimento non aveva ancora realizzato le opere di urbanizzazione previste dalla licenza edilizia, lasciando gli abitanti della zona in condizioni a dir poco disagevoli. Si tratta di una vicenda – prosegue il sindaco Giammusso - alla quale questa Amministrazione comunale ha sempre prestato particolare attenzione, ritenendo necessario che fosse dato pieno riconoscimento e conseguente attuazione alla convenzione urbanistica. Inoltre come amministrazione comunale abbiamo lottato affinché fosse riconosciuto al comune di Gravina il pieno diritto di acquisire al proprio patrimonio le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi strade e parcheggi previsti dal piano di lottizzazione. Il comune ha intentato causa al fallimento ex Cogep per avere riconosciuta la validità della convenzione urbanistica".

"Dopo ben tre giudizi amministrativi siamo riusciti, insistendo nelle nostre ragioni, a ottenere giustizia e, quindi, a vedere riconosciuta la validità di questa convenzione facendo seguito alla pronuncia favorevole prima del TAR e poi del CGA abbiamo avuto la possibilità, insieme al fallimento, di avere ottemperate le ragioni del comune e dei residenti. Siamo, pertanto contenti che questo giorno sia arrivato – conclude Massimiliano Giammusso – Un risultato raggiunto grazie anche all’impegno del consigliere comunale Filippo Riela, dell’assessore alle manutenzioni Enzo Santoro e dell’ingegnere Santo Di Dio del V° Servizio comunale. Il prossimo step che ci siamo prefissati e la realizzazione dell’illuminazione pubblica sulla strada su cui sta già lavorando il nostro ufficio tecnico".