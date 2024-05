Gravina, presentato il libro "Sixty" di Caterina La Rosa La Rocca

Si è svolta presso la sala delle Arti "Emilio Greco" situata all'interno del parco comunale "Paolo Borsellino" di Gravina di Catania la presentazione del libro di Caterina La Rosa La Rocca dal titolo "Sixty": un intrigante giallo che vede come protagonista Victoria, una donna americana la cui vita viene di colpo stravolta all'indomani esatto dei festeggiamenti domestici per il compimento del suo sessantesimo compleanno, donde il titolo. L'autrice è così giunta già al suo quarto libro dopo "L'ultima vestale" thriller ambientato nella Palermo degli anni '50, "Il segreto del cielo" che si svolge invece nei sotterranei dello storico collegio Pennisi di Acireale ed "Il gallo canta alle sei" ambientato infine a Milano, tutti di genere giallo.

A presentare il libro dell'autrice, professoressa di Lingue, è stato l'attore Pippo Toscano che oltre che dialogare con lei ha pure letto passi dell'opera insieme all'attrice Simona Cannì. L'opera, fra l'altro, verrà prossimamente rappresentata anche a teatro come rivelato dall'autrice stessa che ne sta già curando la sceneggiatura. Nel corso del omeriggio culturale non sono mancati nemmeno i momenti musicali curati dal flautista Alessandro Grimaldi che ha proposto diversi brani fra cui la notissima, intramontabile colonna sonora di "Nuovo cinema Paradiso" di Ennio Morricone. Per l'Amministrazione comunale gravinese era presente il consigliere comunale Patrizia Costa che ha fatto gli onori di casa. Per l'associazionismo locale la dott.ssa Gabriella Puglisi in rappresentanza della "Pro loco", presieduta da Salvo Fazio, che è stato ente promotore dell'evento. Il professore Antonio Aiello, storico locale, ha quindi brevemente illustrato la storia della dimora un tempo nobiliare entro cui la sala delle Arti si trova ed ha presentato struttura, stile e contenuti del libro presentato. Un fitto dialogo finale con la professoressa La Rocca da parte del pubblico presente ha concluso l'intenso pomeriggio culturale. Il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso, impegnato in un concomitante impegno istituzionale, ci ha comunque tenuto a complimentarsi "con l'autrice per aver regalato ai presenti un pomeriggio all'insegna della cultura. Come si vede la sala delle Arti è diventata ormai una fucina di eventi pressoché quotidiani di vario genere: dalle presentazioni dei libri ai concerti musicali alle mostre di pittura e scultura e a tante altre iniziative ancora, il che era poi il dichiarato obiettivo della nostra Amministrazione".

L'assessore alla Cultura Claudio Nicolosi ha ribadito come "Gravina sia stata ancora una volta protagonista di un importante evento culturale in cui, contestualmente alla presentazione di un interessantissimo libro, si sono vissuti anche bei momenti musicali grazie al flautista Alessandro Grimaldi ed agli attori Pippo Toscano e Simona Cannì". Prossimo appuntamento culturale, sempre alla Sala delle Arti, sabato 25 maggio alle ore 18 con la presentazione di un libro, di Clemente Cipresso stavolta, dal titolo "Gli ultimi maestri d'ascia di Acitrezza".