Gravina, inaugurata la panchina rosa simbolo della prevenzione nella lotta contro il cancro al seno

È stata inaugurata, con una cerimonia ufficiale, nel parco "Giovanni Falcone" di Gravina di Catania, una panchina rosa simbolo dell'importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro al seno. L'iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Catania e abbracciata dal comune di Gravina di Catania, rientra nell'ambito di "Lilt for Women 2022 Campagna Nastro Rosa" che si tiene ogni anno ad ottobre, mese dedicato alla prevenzione di questo tumore che ha una guarigione superiore al 95% se diagnosticato in tempo.

Presenti all'evento Concetta Raia, componente del consiglio direttivo di Lilt Catania; Rosario Condorelli, vicesindaco di Gravina di Catania, Cettina Cianciolo, assessora ai Servizi Sociali; le ex-assessore Elvira Tarantini e Valentina Cavallaro; le consigliere comunali Teresa Campanile, Angela Zanghi e Patrizia Costa e una nutrita rappresentanza di cittadini, alcuni dei quali hanno reso testimonianza delle esperienze personali e familiari maturate dopo una diagnosi di tumore, sottolineando il valore della prevenzione come strumento estremamente efficace per la positiva risoluzione della malattia.

"La Lilt è presente nei comuni e nel territorio con il messaggio della prevenzione - dichiara Raia - e la panchina rosa di Gravina rappresenta il momento in cui la popolazione deve prestarvi attenzione. Come Lilt, in questa direzione, ci impegniamo a rafforzare la nostra presenza per offrire ai cittadini sempre maggiori occasioni per monitorare la propria salute". "La nostra amministrazione comunale è sempre stata particolarmente sensibile su questi temi - spiega il sindaco Massimiliano Giammusso - e iniziative come questa ci aiutano a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione". "Ringrazio la Lilt per avere dato questa opportunità al comune di Gravina,- chiude Condorelli- siamo convinti che la prevenzione sia essenziale, che non bastino solo dei momenti simbolici come questo e che la divulgazione fra i cittadini dovrà essere costante per raggiungere il massimo dell'efficacia".

Gravina, come avvenuto negli anni precedenti, in occasione di "Lilt for Women 2022 Campagna Nastro Rosa" ha, inoltre, illuminato di rosa la fontana "Nascita di Venere", nella rotonda compresa fra via Roma e via Gramsci, senza un aggravio di costi, in ossequio alle politiche di risparmio energetico.