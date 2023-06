Gravina, proclamazione del sindaco Massimiliano Giammusso

Un’aula gremita ha fatto da degna cornice alla cerimonia di proclamazione e giuramento del sindaco Massimiliano Giammusso. Il sindaco Giammusso si appresta ad affrontare una nuova legislatura e lo fa sulle ali dell’entusiasmo grazie ad un risultato elettorale strepitoso: ben 9.511 voti che corrispondono al 73,27 percento. Numeri importantissimi che permettono al riconfermato sindaco Massimiliano Giammusso di scrivere una importante pagina di storia per il comune di Gravina di Catania.

Nessun sindaco, infatti, era mai riuscito ad affermarsi nel comune etneo con un percentuale simile. Il sindaco potrà, inoltre, contare su una maggioranza quasi assoluta al consiglio comunale: ben 15 consiglieri su 16. Numeri mai visti prima al comune di Gravina di Catania. Numeri importanti, quelli che caratterizzano la rielezione di Massimiliano Giammusso, che confermano la bontà del lavoro svolto negli ultimi cinque anni. Un impegno del Primo cittadino che gli elettori hanno voluto premiare alle urne con una rielezione plebiscitaria.

"E’ doveroso da parte mia ringraziare tutta la città che in questi anni ci è stata particolarmente vicina e ci ha dimostrato non solo un consenso dalle proporzioni straordinarie, ma anche tanto affetto. – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Giammusso, tradendo un pizzico di emozione – Abbiamo fatto, insieme alla liste che mi hanno sostenuto, un risultato storico che non deve essere assolutamente considerato un punto di arrivo ma, certamente, un punto di partenza per continuare a servire la nostra città ancora di più e ancora meglio rispetto a come l’abbiamo fatto in questi cinque anni. Un ringraziamento particolare per il grande lavoro svolto negli ultimi giorni lo devo - conclude il sindaco Giammusso - alla dottoressa Tiziana Falsaperla che, grazie al suo attento lavoro da Magistrato, ci ha permesso di arrivare al momento della proclamazione, a tutta la Commissione elettorale, al Segretario Generale dottoressa Stefania Finocchiaro e alla dottoressa Manuela Patti, Responsabile dell'ufficio elettorale comunale".