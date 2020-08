Gravina, tessere Ast 2021 gratuite per gli anziani

Il sindaco Massimiliano Giammusso e l'assessore ai Servizi sociali Valentina Cavallaro rendono noto che è stato pubblicato l'avviso per richiedere, per l'anno 2021, l'abbonamento gratuito Ast (Azienda Siciliana Trasporti) per gli anziani. "Possono fare richiesta i residenti nel Comune di Gravina che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° se donne – ha spiegato il sindaco – che rientrano nei limiti di reddito previsti". "Gli interessati possono fare richiesta entro il 15 settembre 2020 – ha precisato l'assessore Cavallaro – l'avviso con i parametri di reddito, la documentazione richiesta e il modello di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune. Ricordo che la concessione delle tessere gratuite resta subordinata alla previsione del relativo finanziamento regionale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.