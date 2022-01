Green pass, controllate oltre 60 attività commerciali

Le attività di controllo sull’osservanza delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemica ed in osservanza delle linee strategiche condivise in sede prefettizia hanno visto impegnati anche i militari delle compagnie carabinieri di Piazza Dante e Fontanarossa che, nel capoluogo etneo e a Misterbianco, hanno controllato oltre 300 persone e 62 attività commerciali, tra cui bar, supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse. In particolare, in Catania, presso un negozio di vendita di animali e un panificio, sono stati sanzionati i datori di lavoro per aver consentito l’accesso senza il green pass a due dipendenti, a loro volta destinatari di sanzione. In un caso anche il titolare del negozio di vendita di animali è risultato sprovvisto del green pass.