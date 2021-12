Controlli anti Covid: chiusura di 5 giorni per un pub in via Coppola

Continuano i controlli anti Covid dei carabinieri. Nello specifico i militari delle compagnie di piazza Dante e di Fravina hanno controllato in diversi locali il rispetto della certificazione verde e dei dispositivi di protezione individuale. A Catania sono stati sottoposti a controllo 30 esercizi commerciali e 143 persone e, in particolare, sono stati sanzionati il titolare di un ristorante ed un avventore, quest’ultimo perché sprovvisto del “green pass” e l’altro per il relativo omesso controllo.

In un noto pub di Via Coppola inoltre, la cui attività è stata sospesa più volte in passato, le attività di verifica hanno consentito di sanzionare per omessa verifica il titolare e per

mancanza della certificazione un avventore. E’ stata pertanto disposta la chiusura del pub per 5 giorni ed titolare è stato sanzionato amministrativamente. Analoga attività è stata svolta anche nel territorio della Compagnia di Gravina di Catania con la verifica effettuata su 99 avventori in 22 esercizi pubblici o nei locali nei quali, per accedervi, è obbligatorio il possesso della certificazione.