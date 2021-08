Green pass, scattano i controlli nei locali notturni

I carabinieri della compagnia di Caltagirone, coadiuvati dalla Polizia Locale da personale della locale Guardia di Finanza e dell’Asp 3 di Catania, nonché dei militari del XII° Reggimento Sicilia, nell’ambito dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana nel centro storico del comune di Caltagirone ed alla verifica dell’osservanza delle disposizioni volte a contrastare il diffondersi del covid-19, hanno proceduto al controllo di 6 locali tra cui: una pasticceria di via Roma, dove è stato rilevato il mancato rispetto della normativa riguardante il green pass, con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa di 400 euro, la disposizione inerente la chiusura dell’attività per 5 giorni, nonché elevata sanzione ad una cliente per la medesima trasgressione; violazioni in materia di validità degli attestati HACCP e l’assenza di idoneo numero di armadietti nello spogliatoio, motivo per il quale sono state intimate delle specifiche prescrizioni dal personale dell’Asp.

In un bar di via Ex Matrice dove sono state rilevate incongruenze nell’area esterna, originariamente destinata alla somministrazione con tavoli e sedie e di fatto occupata da banconi mobili, nonché delle violazioni in materia di raccolta di rifiuti, motivo per il quale sono state intimate prescrizioni specifiche. Ancora un bar di via Vittorio Emanuele, dove sono state rilevate delle violazioni in materia di raccolta di rifiuti e irregolarità strutturali nei servizi igienici, motivo per il quale sono state intimate prescrizioni specifiche dal personale dell’Asp. Nell’ambito del medesimo servizio sono stati controllati: 31 mezzi e 62 persone.