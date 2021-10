VIDEO | Green pass anche per i deputati Ars, Micciché: "Se non volessi adeguarmi, dovrei dimettermi"

"Che il Green pass sia una limitazione della libertà personale è un fatto scontato, ma l’obbligo di presentarlo per accedere ai luoghi di lavoro è una legge nazionale e io, che rappresento un’Istituzione, non posso decidere di fare diversamente". Risponde così il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché alle proteste e alle perplessità di alcuni deputati dopo la circolare del segretario generale, Fabrizio Scimè, per cui anche loro, da venerdì 15 ottobre, per entrare a palazzo dei Normanni saranno obbligati, come tutti lavoratori di Italia, a mostrare la certificazione verde. Una decisione che ha scatenato l’ira per esempio del capogruppo di Attiva Sicilia, Sergio Tancredi, che ha minacciato anche di chiamare la polizia se dovessero impedirgli l’accesso al palazzo. "Se non mi volessi adeguare - è il laconico commento di Miccichè - dovrei dimettermi. Ma preferisco restare qua".