Trasporti, per spotarsi dalle isole sarà sufficiente il green pass base

Da lunedì e fino al 10 febbraio per l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento "da e per " le isole minori sarà sufficiente il Green pass base e non quello rafforzato. E' quanto dispone un'ordinanza del ministero della Salute, adottata su proposta del ministero dei Trasporti. Un provvedimento valido per soli motivi "di salute e di studio", "fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2". Accolta, quindi, la richiesta che era arrivata da amministratori locali e associazioni.