Grosso incendio a Riposto, evacuato un agriturismo

Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale per Riposto, nei pressi di via Galeano. Evacuato l'agriturismo Galea. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. I vigili del fuoco sarebbero invece impegnati su altri fronti. In aggiornamento