Mascalucia, ultimato censimento dei beni comunali

I consiglieri comunali del gruppo "Amo Mascalucia", Daniela Oliveri, Matteo Genuardi, Gianmaria Mondelli e l’assessore Nunzio Coniglione annunciano un censimento dei beni del Comune. "Dal nostro insediamento è subito parso chiaro che andasse immediatamente effettuato un censimento di questi beni", affermano in una nota. "Come ben noto, ormai, i comuni possono contare su trasferimenti ed entrate sempre più esigue e poter sfruttare tutti i beni, terreni, immobili e altro, dell’ente può permettere all'ente di ricavarne delle entrate economiche extra da poter poi destinare al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza, del decoro urbano e del territorio tutto", aggiungono. "Per poter ottenere questo censimento dei beni ci sono volute diverse settimane di lavoro, tra ricerche e verifiche e la lunga lista ottenuta contiene: terreni, strutture sportive, strade e immobili. I documenti stilati sono stati consegnati agli uffici comunali competenti e ci auguriamo che questo lavoro possa essere utile per la nostra comunità e che finalmente si possano utilizzare al meglio tutti questi beni", concludono.